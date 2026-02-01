Матчи Скрыть

Гранат высказался о главном тренере "Спартака"

Бывший игрок "Ростова" Владимир Гранат поделился мнением о главном тренере "Спартака" Хуане Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
- Думаю, Карседо способен вывести "Спартак" на новый уровень. Предпосылки к этому есть. А как будет на деле — посмотрим, - сказал Гранат Legalbet.

Хуан Карседо был назначен главным тренером "Спартака" в начале января 2026 года. Ранее он работал в московском клубе в 2012 году ассистентом Унаи Эмери.

На данный момент "Спартак" идет на шестом месте в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 29 очков.

