- Думаю, Карседо способен вывести "Спартак" на новый уровень. Предпосылки к этому есть. А как будет на деле — посмотрим, - сказал Гранат Legalbet.
Хуан Карседо был назначен главным тренером "Спартака" в начале января 2026 года. Ранее он работал в московском клубе в 2012 году ассистентом Унаи Эмери.
На данный момент "Спартак" идет на шестом месте в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 29 очков.
Гранат высказался о главном тренере "Спартака"
Бывший игрок "Ростова" Владимир Гранат поделился мнением о главном тренере "Спартака" Хуане Карседо.
Фото: ФК "Спартак"