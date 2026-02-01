Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
0 - 1 0 1
РодинаЗавершен

Булыкин: Соболев не потянет роль единственного нападающего "Зенита"

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался об обойме нападающих в составе "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
- По любому питерцы еще купят нападающего. Может быть, опять какой-нибудь бразилец приедет. Один Соболев не потянет эту роль, - сказал Булыкин Metaratings.

Напомним, Александр Соболев перешел в "Зенит" из московского "Спартака" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Соболев забил пять голов и отметился двумя результативными передачами в 23 матчах во всех турнирах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится