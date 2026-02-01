- По любому питерцы еще купят нападающего. Может быть, опять какой-нибудь бразилец приедет. Один Соболев не потянет эту роль, - сказал Булыкин Metaratings.
Напомним, Александр Соболев перешел в "Зенит" из московского "Спартака" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро.
В текущем сезоне Соболев забил пять голов и отметился двумя результативными передачами в 23 матчах во всех турнирах.
Булыкин: Соболев не потянет роль единственного нападающего "Зенита"
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался об обойме нападающих в составе "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"