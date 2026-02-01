Экс-форвард "Зенита" может продолжить карьеру в "Наполи"

Бывший нападающий " Зенита " и " Локомотива " Вильсон Изидор может перейти в "Наполи".

Фото: ФК "Зенит"

Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур в соцсети Х. По информации источника, услуги французского нападающего были предложены неаполитанскому клубу.



На данный момент Вильсон Изидор выступает за "Сандерленд". В текущем сезоне Изидор принял участие в 22 играх во всех соревнованиях, на его счету четыре забитых мяча. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Наполи