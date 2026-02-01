Матчи Скрыть

Экс-форвард "Зенита" может продолжить карьеру в "Наполи"

Бывший нападающий "Зенита" и "Локомотива" Вильсон Изидор может перейти в "Наполи".
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур в соцсети Х. По информации источника, услуги французского нападающего были предложены неаполитанскому клубу.

На данный момент Вильсон Изидор выступает за "Сандерленд". В текущем сезоне Изидор принял участие в 22 играх во всех соревнованиях, на его счету четыре забитых мяча. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.

