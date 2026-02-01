Матчи Скрыть

Агент Макарова оценил возможность дебюта игрока в матче с "Галатасараем"

Футбольный агент экс-игрока "Динамо" Дениса Макарова оценил возможность футболиста дебютировать в матче чемпионата Турции с "Галатасараем".
Фото: ФК "Динамо" Москва
- Денис прилетел в Стамбул, полноценно готовится к матчу с "Галатасараем". Скорее всего, матч начнёт с замены, но большая вероятность, что он выйдет и получит своё игровое время, - сказал Бабырь "Чемпионату".

26 января Денис Макаров перешел в турецкий "Кайсериспор". Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2026 года.

Ранее футболист выступал в составе московского "Динамо". В текущем сезоне за бело-голубых правый вингер провел 12 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость нападающего по версии сайта Transfermarkt составляет 1,8 миллиона евро.

