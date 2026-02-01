Матчи Скрыть

Тихонов высказался о новом главном тренере "Спартака"

Бывший игрок "Спартака" Андрей Тихонов поделился мнением о новом главном тренере красно-белых Хуане Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
- У меня нет ревности к тому, кого назначили тренером "Спартака". Назначили этого тренера — удачи. Хочу, чтобы "Спартак" составлял конкуренцию "Зениту", "Краснодару", - сказал Тихонов "РБ Спорт".

Хуан Карседо был назначен главным тренером "Спартака" в начале января 2026 года. Ранее он работал в московском клубе в 2012 году ассистентом Унаи Эмери.

На данный момент "Спартак" идет на шестом месте в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 29 очков.

