- У меня нет ревности к тому, кого назначили тренером "Спартака". Назначили этого тренера — удачи. Хочу, чтобы "Спартак" составлял конкуренцию "Зениту", "Краснодару", - сказал Тихонов "РБ Спорт".
Хуан Карседо был назначен главным тренером "Спартака" в начале января 2026 года. Ранее он работал в московском клубе в 2012 году ассистентом Унаи Эмери.
На данный момент "Спартак" идет на шестом месте в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 29 очков.
Тихонов высказался о новом главном тренере "Спартака"
Бывший игрок "Спартака" Андрей Тихонов поделился мнением о новом главном тренере красно-белых Хуане Карседо.
Фото: ФК "Спартак"