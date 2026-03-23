Умяров - о победе над "Оренбургом": с задачей справились

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров высказался о победе над "Оренбургом" в 22 туре РПЛ (2:0).
Фото: ФК "Спартак"
По словам Умярова, "Спартак" не дал сопернику создать моменты и справился с задачей.

- При счёте 2:0 во втором тайме выходили с мыслью, что как минимум "Оренбургу" терять нечего и они побегут, будут давить.
Думаю, в целом второй тайм провели достаточно хорошо. Прям особо явных таких моментов не было.

Были моменты с подходами, неприятными моментами с падениями игроков "Оренбурга". Думаю, что справились с той задачей, которая стояла перед командой, - цитирует Умярова "Чемпионат".

В 22 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал сухую выездную победу над "Оренбургом" со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в первом тайме - отметились Ливай Гарсия и Руслан Литвинов.

На данный момент команда Хуана Карседо занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 38 набранными очками, оренбуржцы располагаются на 15 строчке с 18 баллами в своем активе. В следующем туре красно-белые примут на своем поле столичный "Локомотив", а команда Ильдара Ахметзянова сыграет на выезде с "Динамо".

