Умяров - о победе над "Оренбургом": с задачей справились

- При счёте 2:0 во втором тайме выходили с мыслью, что как минимум "Оренбургу" терять нечего и они побегут, будут давить.
Думаю, в целом второй тайм провели достаточно хорошо. Прям особо явных таких моментов не было.
Были моменты с подходами, неприятными моментами с падениями игроков "Оренбурга". Думаю, что справились с той задачей, которая стояла перед командой, - цитирует Умярова "Чемпионат".
В 22 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал сухую выездную победу над "Оренбургом" со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в первом тайме - отметились Ливай Гарсия и Руслан Литвинов.
На данный момент команда Хуана Карседо занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 38 набранными очками, оренбуржцы располагаются на 15 строчке с 18 баллами в своем активе. В следующем туре красно-белые примут на своем поле столичный "Локомотив", а команда Ильдара Ахметзянова сыграет на выезде с "Динамо".