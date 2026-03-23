"Саня, весь мир ты снова удивил,
Когда свой тысячный забил,
Рекорд поставив неземной.
Мои аплодисменты, Александр Мостовой", - сказал Мостовой в видео в своем Telegram-канале.
Вчера, 22 марта, состоялся матч НХЛ между "Вашингтон Кэпиталз" и "Колорадо Эвеланш". Команда Александра Овечкина потерпела поражение со счетом 2:3. Российский хоккеист отметился забитой шайбой, она стала для него 1000-й в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.
Мостовой посвятил стихотворение Овечкину, забившему 1000-й гол в НХЛ
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой посвятил стихотворение Александру Овечкину.
Фото: Telegram-канал Александра Мостового