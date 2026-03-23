Семак: хочется найти игроков, похожих на Малкома, Витселя и Халка

"Конечно, хорошо бы найти не только похожего на Малкома игрока, но и такого же по качествам игрока, как Халк или Витсель.Малком приходил к нам из "Барселоны" в статусе суперзвезды, но и ему потребовалось еще около полутора лет для того, чтобы адаптироваться. Мы хотим, чтобы и игроки росли в конкурентной среде, и наш чемпионат становился сильнее", - сказал Семак "Газета.Ru".
Малком перешел в петербургский "Зенит" из "Барселоны" в начале августа 2019 года. Всего за сине-бело-голубых правый вингер провел 109 матчей, забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи. В конце июля 2023 года бразильский футболист стал игроком "Аль-Хиляля".
На данный момент подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков в 22-х матчах.