Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
17:30
ТорпедоНе начат
Родина
19:00
ЧайкаНе начат

Семак: хочется найти игроков, похожих на Малкома, Витселя и Халка

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, каких игроков хотел бы видеть у себя в клубе.
Фото: ФК "Зенит"
Российский специалист хочет, чтобы чемпионат России становился сильнее за счет конкурентной среды.

"Конечно, хорошо бы найти не только похожего на Малкома игрока, но и такого же по качествам игрока, как Халк или Витсель.
Малком приходил к нам из "Барселоны" в статусе суперзвезды, но и ему потребовалось еще около полутора лет для того, чтобы адаптироваться. Мы хотим, чтобы и игроки росли в конкурентной среде, и наш чемпионат становился сильнее", - сказал Семак "Газета.Ru".

Малком перешел в петербургский "Зенит" из "Барселоны" в начале августа 2019 года. Всего за сине-бело-голубых правый вингер провел 109 матчей, забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи. В конце июля 2023 года бразильский футболист стал игроком "Аль-Хиляля".

На данный момент подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков в 22-х матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится