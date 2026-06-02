Как пишет журналист Экрем Конур, футболист является приоритетной трансферной целью "Флуминенсе". По данным источника, представители клуба из Рио-де-Жанейро уже пытались обсудить возможный переход игрока зимой, однако петербуржцы не были готовы вести переговоры по ходу сезона. Теперь, после завершения чемпионата России, стороны могут вернуться к обсуждению потенциальной сделки.
Нино выступает за "Зенит" с начала 2024 года и остаётся одним из основных защитников команды. В завершившемся сезоне бразилец провёл 32 матча во всех турнирах, записав на свой счёт один забитый мяч и две голевые передачи.
"Флуминенсе" хочет подписать защитника "Зенита" - источник
Защитник "Зенита" Нино вновь оказался в центре внимания бразильских клубов.
Фото: ФК "Зенит"