Сёмин отреагировал на назначение Игдисамова главным тренером ЦСКА

Юрий Сёмин поддержал решение руководства ЦСКА доверить пост главного тренера Дмитрию Игдисамову.
Фото: ПФК ЦСКА
По мнению бывшего наставника "Локомотива", специалист заслужил повышение благодаря многолетней работе в структуре армейского клуба и участию в развитии молодых футболистов.

- Он заслужил это назначение блестящей работой, которую провёл в академии. Большая группа его игроков уже выступает в стартовом составе ЦСКА. Руководители клуба молодцы: не искали никого на стороне, а доверились своему коренному армейцу. Пожелаем ему большой удачи, - цитирует Сёмина "Советский спорт".

Напомним, в концовке прошлого сезона Игдисамов руководил командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера. После завершения чемпионата ЦСКА подписал со специалистом полноценный контракт.

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