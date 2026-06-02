Сёмин отреагировал на назначение Игдисамова главным тренером ЦСКА

- Он заслужил это назначение блестящей работой, которую провёл в академии. Большая группа его игроков уже выступает в стартовом составе ЦСКА. Руководители клуба молодцы: не искали никого на стороне, а доверились своему коренному армейцу. Пожелаем ему большой удачи, - цитирует Сёмина "Советский спорт".
Напомним, в концовке прошлого сезона Игдисамов руководил командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера. После завершения чемпионата ЦСКА подписал со специалистом полноценный контракт.