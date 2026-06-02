Гусев - о будущем: конкретики пока нет

Экс-наставник "Динамо" Ролан Гусев сообщил, что пока не определился с новым местом работы.
Фото: ФК "Динамо"
Специалист отметил, что после завершения сотрудничества с бело-голубыми получает внимание со стороны клубов РПЛ, однако до предметных переговоров дело ещё не дошло.

- Пока ничего конкретного не могу сказать на сегодняшний день. Интерес от команд Премьер-лиги есть, но какой-то конкретики пока никакой нет. Но остаётся только стараться, - приводит слова Гусева "Евро-Футбол.Ру".

Напомним, экс-футболист ЦСКА возглавил "Динамо" после ухода Валерия Карпина. Под руководством Гусева столичная команда дошла до финала Пути РПЛ Кубка России. В чемпионате страны бело-голубые завершили сезон на седьмой строчке.

После окончания сезона руководство клуба приняло решение пригласить на должность главного тренера Сандро Шварца.

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