Гусев - о будущем: конкретики пока нет

- Пока ничего конкретного не могу сказать на сегодняшний день. Интерес от команд Премьер-лиги есть, но какой-то конкретики пока никакой нет. Но остаётся только стараться, - приводит слова Гусева "Евро-Футбол.Ру".
Напомним, экс-футболист ЦСКА возглавил "Динамо" после ухода Валерия Карпина. Под руководством Гусева столичная команда дошла до финала Пути РПЛ Кубка России. В чемпионате страны бело-голубые завершили сезон на седьмой строчке.
После окончания сезона руководство клуба приняло решение пригласить на должность главного тренера Сандро Шварца.