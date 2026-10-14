ЦСКА - "Ростов": известны стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 14 октября, ЦСКА сыграет на домашнем стадионе с "Ростовом" в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Известны стартовые составы команд:
ЦСКА: Бориско, Рейс, Абдулкадыров, Аззи, Виктор, Данилов, Кармо, Кисляк, Обляков, Глебов, Попович.
"Ростов": Голиков, Семенчук, Лангович, Чистяков, Хлусевич, Михайлов, Мухин, Шанталий, Азнауров, Шамонин, Роналдо.
Южане одержали три победы в трех турах группового этапа Кубка России и лидируют с 9 очками в квартете D. Красно-синие занимают последнее место с 2 баллами в своем активе.
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Фото: ПФК ЦСКА