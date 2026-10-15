Пономарев: ЦСКА на коне, все получается, но вольностей, которые они себе позволяют в игре, позволять нельзя

- Очень грамотно и быстро ЦСКА забил два мяча. При этом, конечно, оборона "Ростова" сработала очень плохо. Там Глебов все сделал. Все как я и говорил: как будут фланговые атаки - так будут голы. Вот и пожалуйста: две острые атаки - два мяча. И когда дело сделано, главное - играть правильно. Можно играть расслабленно, но правильно. Не всегда это получается у команды. А это никак нельзя перед игрой с "Динамо".
- У ЦСКА сейчас были вольности в игре?
- Были, не очень заметные для зрителя, но были. Очень нужно работать над этим тренеру. Чтобы не дать сопернику ни шанса забить мяч.
"Ростов" же был никакой. Они были в шоке после двух мячей. В общем, ЦСКА сейчас на коне, все пока получается, но вольностей, которые они себе позволяют в игре, впредь позволять нельзя.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info