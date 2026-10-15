Футболист "Ростова" раскритиковал партнёров после матча с ЦСКА: так играть нельзя

Полузащитник "Ростова", вышедший на поле после перерыва, заявил, что команда не имела права начинать встречу настолько неудачно.
- 0:3 за десять минут, было уже нечего терять. Можно выходить спокойно и показывать свою игру. Первые десять минут были тяжелыми, не вышли на игру, можно сказать.
Я думаю, чуть-чуть нужно некоторым в нашей команде задуматься, потому что так играть нельзя. Понимаю, что это ЦСКА, топ-клуб, команда, которая борется за первые места. Но всё же так нельзя играть, - цитирует игрока "Матч ТВ".
"Ростов" с девятью очками остаётся лидером группы D. 28 октября команда дома встретится с "Акроном".