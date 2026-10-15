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В ЦСКА прокомментировали разгром "Ростова" в Кубке России: хотели показать, кто в доме хозяин

Дмитрий Игдисамов объяснил, почему ЦСКА с первых минут пошёл вперёд в кубковом матче с "Ростовом".
Фото: ПФК ЦСКА
Армейцы забили три мяча уже к 10-й минуте, а в итоге разгромили соперника со счётом 4:0. Наставник ЦСКА подчеркнул, что после быстрого преимущества команда не собиралась отходить назад.

- Ни о какой расслабленности речи не было. Мы играем дома и хотели начать игру в высоком темпе, активно. Хотели показать, кто в доме хозяин. Пусть болельщиков было мало, но мы их слышали, они гнали нас вперед, мы хотели хорошо начать, хотелось порадовать их.

Не могу сказать, что мы расслабились или прижались. Были моменты у соперника, да. Но мы продолжали атаковать, - цитирует Игдисамова "Матч ТВ".

После четырёх туров ЦСКА набрал пять очков и занимает третье место в группе D. Следующий матч Кубка России армейцы проведут 29 октября дома против "Локомотива".

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