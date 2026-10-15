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Геркус назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус назвал команду, которая является фаворитом чемпионской гонки РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Геркуса, "Зенит" - главный фаворит РПЛ.

- Я не сомневался, что "Зенит" может обыграть "Краснодар". Питерцы — главные фавориты чемпионата.

Они всегда плохо стартуют, а потом приходят в себя. Думаю, пять команд, которые оторвались, и будут между собой бороться. "Зенит" и "Краснодар" будут выделяться. У них есть опыт, - цитирует Геркуса "СЭ".

В десятом туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал победу над "Краснодаром" на выезде со счетом 3:2. Благодаря этому команда Сергея Семака поднялась на третью строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего московского "Динамо" на один балл.

Напомним, что по итогам прошлого сезона петербуржцы в седьмой раз за последние восемь лет стали чемпионами России, "Краснодар" завоевал серебряные медали.

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