Геркус назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ

- Я не сомневался, что "Зенит" может обыграть "Краснодар". Питерцы — главные фавориты чемпионата.
Они всегда плохо стартуют, а потом приходят в себя. Думаю, пять команд, которые оторвались, и будут между собой бороться. "Зенит" и "Краснодар" будут выделяться. У них есть опыт, - цитирует Геркуса "СЭ".
В десятом туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал победу над "Краснодаром" на выезде со счетом 3:2. Благодаря этому команда Сергея Семака поднялась на третью строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего московского "Динамо" на один балл.
Напомним, что по итогам прошлого сезона петербуржцы в седьмой раз за последние восемь лет стали чемпионами России, "Краснодар" завоевал серебряные медали.