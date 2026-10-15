"Родина" - "Спартак": на каком канале и во сколько бесплатно смотреть матч Кубка России

Сегодня, 15 октября, столичная "Родина" на "Арене Химки" примет московский "Спартак" в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на федеральном телеканале "Матч ТВ", интернет-портал Rusfootball.info проведет прямую текстовую трансляцию этого матча.
После трех сыгранных туров красно-белые лидируют в группе А с 7 набранными очками, команда Джонатана Альбы располагается на последней строчке с 3 баллами в своем активе.
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Фото: ФК "Спартак"