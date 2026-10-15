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Голкипер "Динамо" - о голе Касинтуры: хорошо пробил, было обидно пропустить

Голкипер "Динамо" Игорь Лещук высказался о пропущенном мяче в матче Кубка России с "Ахматом".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Лещука, Касинтура хорошо пробил, но он мог справиться с этим ударом.

- Изначально наша атака началась, когда я выбивал мяч от ворот, но "Ахмат" перехватил его в середине. Поле было тяжелым, много выбоин, ноги ехали, можно было выбить получше. А когда они бросали аут, думаю, можно было попробовать сыграть на выходе, потому что по мячу чиркнули головой.
Касинтура пробил хорошо, обидно было пропустить этот гол. По ощущениям показалось, что чуть?чуть не хватило, - приводит слова Лещука "Матч ТВ".

В среду, 14 октября, московское "Динамо" одержало выездную победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:1. Счет в этой встрече открыл Виктор Окишор, хозяева сравняли в компенсированное время благодаря голу Эгаша Касинтуры, однако через три минуты Ярослав Гладышев забил второй гол своей команды и принес бело-голубым победу.

После 4 сыгранных туров команда Сандро Шварца возглавляет группу В с 9 набранными очками, грозненцы располагаются на третьей строчке с 4 баллами в своем активе.

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