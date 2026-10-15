Защитник ЦСКА вы сказался о целях команды в Кубке России

- Кубок России — очень сложный турнир, но мы сфокусированы. Сначала нужно выйти из группы, а потом будем бороться за титул, - цитирует Рейса Metaratings.
Вчера, 14 октября, ЦСКА на домашнем стадионе одержал победу над "Ростовом" в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 4:0 - "армейцы" забили три мяча в первом тайме, на это им потребовалось меньше 15 минут.
Напомним, что Дмитрий Кириченко возглавляет ростовчан с сентября текущего года, он сменил на посту главного тренера Джонатана Альбу. До четвертого тура южане не пропустили ни одного мяча в текущем розыгрыше Кубка России.