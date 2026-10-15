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Защитник "Ростова" - о работе с Кириченко: хотим атаковать не просто ради "пасик-пасик"

Защитник "Ростова" Андрей Лангович высказался о работе с Дмитрием Кириченко.
Фото: ФК "Ростов"
По словам Ланговича, "Ростов" под руководством Кириченко хочет играть в атакующем стиле.

- Мы хотим больше контролировать мяч, хотим атаковать не просто ради "пасик-пасик", а для того, чтобы в конце забивать голы, поэтому форсировать не надо.
Хорошо, что хотим играть в атакующий футбол, и тренер об этом говорит, но нужно подождать, - приводит слова Ланговича "Советский спорт".

В среду, 14 октября, "Ростов" на выезде уступил ЦСКА в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:4. До этого ростовчане на протяжении трех туров не пропустили ни одного мяча. После четырех сыгранных туров южане возглавляют группу D с 9 набранными очками.

Напомним, что в сентября желто-синих возглавил Дмитрий Кириченко - ранее он был главным тренером "Текстильщика" и "Уфы", а также входил в тренерский штаб Курбана Бердыева.

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