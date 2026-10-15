Защитник "Ростова" - о работе с Кириченко: хотим атаковать не просто ради "пасик-пасик"

- Мы хотим больше контролировать мяч, хотим атаковать не просто ради "пасик-пасик", а для того, чтобы в конце забивать голы, поэтому форсировать не надо.
Хорошо, что хотим играть в атакующий футбол, и тренер об этом говорит, но нужно подождать, - приводит слова Ланговича "Советский спорт".
В среду, 14 октября, "Ростов" на выезде уступил ЦСКА в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:4. До этого ростовчане на протяжении трех туров не пропустили ни одного мяча. После четырех сыгранных туров южане возглавляют группу D с 9 набранными очками.
Напомним, что в сентября желто-синих возглавил Дмитрий Кириченко - ранее он был главным тренером "Текстильщика" и "Уфы", а также входил в тренерский штаб Курбана Бердыева.