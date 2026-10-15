Изменилось время начала двух матчей 11 тура РПЛ, которые состоятся 18 октября

Российская Премьер-Лига объявила об изменениях в расписании матчей.

Фото: РПЛ

- 18 октября " Спартак " и " Рубин " начнут встречу в 18:45 (вместо 18:30), а "Балтика" и " Ростов " — в 21:00 по московскому времени (вместо 20:45), - сообщает РПЛ на официальных ресурсах.

Напомним, что после десяти сыгранных туров московский "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 20 набранными очками, казанский "Рубин" располагается на шестой строчке с 12 баллами. Калининградская "Балтика" замыкает первую восьмерку с 12 очками, а "Ростов" занимает 12 место с 11 баллами в своем активе.