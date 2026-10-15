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Тедеев назвал футбол "Динамо" лучшим в РПЛ и похвалил Шварца

Бывший главный тренер "Акрона" Заур Тедеев заявил, что московское "Динамо" демонстрирует лучший футбол в нынешнем сезоне РПЛ и имеет все шансы завоевать чемпионский титул.
Фото: ФК "Динамо"
Тедеев высоко оценил выступления бело-голубых под руководством Сандро Шварца. По мнению специалиста, московская команда на данный момент превосходит конкурентов по качеству игры и способна сохранить лидерство до окончания сезона.

"На данный момент "Динамо" показывает самый лучший футбол в чемпионате. Если они продолжат в том же духе и смогут ещё прибавить, вполне могут стать чемпионами", — заявил Тедеев.

Особое внимание бывший наставник "Акрона" уделил работе главного тренера динамовцев. Он отметил, что Шварц не только выстроил привлекательную игру, но и сумел добиться заметного прогресса от отдельных футболистов.

"Мне очень нравятся и работа Шварца, и его идеи на футбольном поле. Нравится, как он раскрывает сильные стороны футболистов — многие игроки выглядят при нём лучше, чем прежде", — подчеркнул специалист.

Тедеев также выделил умение немецкого тренера находить оптимальные роли для своих подопечных и использовать их индивидуальные качества.

"Шварц понимает, что ждать от своего футболиста и достаточно высоко раскрывает его потенциал", — добавил он.

Напомним, после десяти туров чемпионата России "Динамо" возглавляет турнирную таблицу, набрав 22 очка. Столько же баллов в активе ЦСКА, а "Зенит" и "Краснодар" отстают от лидеров всего на одно очко.

Источник: "Чемпионат"

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