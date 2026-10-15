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Семак прокомментировал отсутствие голов у нападающего "Зенита" Аугусто

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением об игре форварда Фелипе Аугусто.
Фото: ФК "Зенит"
"По приезде Филипе у него были моменты, но не хватало реализации. Потом немножко все-таки эмоциональное давление в этом отношении с незабитыми мячами стало преобладать над его действиями. На какой-то период он немножко выпал — прежде всего в игровом тонусе. Сейчас он возвращается. Главное, что моменты есть. Моменты будут, и голы придут.

Конечно, не хватает ему где-то везения, удачи, где-то, может быть, излишняя эмоциональность мешает", - сказал Семак.

Фелипе Аугусто, играющий на позиции центрального нападающего, присоединился к "Зениту" минувшим летом, перейдя из турецкого Трабзонспора". Контракт с 22-летним бразильцем подписан до июня 2030 года.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 14 матчах за петербургскую команду во всех турнирах, в которых провел на поле 597 минут и отметился одним забитым мячом.

В Турции Аугусто записал на свой счет 15 голов в 40 играх.

Источник: ФК "Зенит"

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