Семак прокомментировал отсутствие голов у нападающего "Зенита" Аугусто

Конечно, не хватает ему где-то везения, удачи, где-то, может быть, излишняя эмоциональность мешает", - сказал Семак.
Фелипе Аугусто, играющий на позиции центрального нападающего, присоединился к "Зениту" минувшим летом, перейдя из турецкого Трабзонспора". Контракт с 22-летним бразильцем подписан до июня 2030 года.
В нынешнем сезоне форвард принял участие в 14 матчах за петербургскую команду во всех турнирах, в которых провел на поле 597 минут и отметился одним забитым мячом.
В Турции Аугусто записал на свой счет 15 голов в 40 играх.
Источник: ФК "Зенит"