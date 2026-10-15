На матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими "Динамо" и ЦСКА получили назначение комментаторы Константин Генич и Дмитрий Жичкин. Об этом сообщил генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин в своем телеграм-канале.
Столичное дерби состоится в это воскресенье, 18 октября. Игра пройдет на стадионе "ВТБ Арена" и начнется в 16:15 по московскому времени.
После 10 сыгранных туров обе команды набрали по 22 очка и делят между собой первые два места в турнирной таблице.
Стал известен дуэт комментаторов на центральный матч 11-го тура РПЛ "Динамо" - ЦСКА
Объявлены комментаторы, которые отработают на московском дерби в 11-м туре РПЛ.
Фото: РПЛ