"Рубин" - "Оренбург": стартовые составы команд на кубковую игру
"Рубин" и "Оренбург" объявили составы на матч Кубка России.
Матч между "Рубином" и "Оренбургом" в рамках 4-го тура групповго этапа Пути РПЛ Кубка России состоится сегодня, 15 октября. Игра пройдет в Казани на стадионе "Ак Барс Арена" и начнется в 18:30 по московскому времени.
По итогам трех предыдущих туров обе команды набрали по четыре очка и располагаются на втором и третьем местах в турнирной таблице группы А. Лидирует с 7-ю заработанными баллами московский "Спартак".