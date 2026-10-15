Бышовец рассказал, что его удивило в этом сезоне РПЛ
Известный российский тренер Анатолий Бышовец высказался о текущем розыгрыше чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА
Хотя потенциал обеих был достаточным, чтобы можно было оптимистично смотреть на их будущее", - цитирует Бышовца "Чемпионат".
По итогам 10 стартовых туров Российской Премьер-Лиги московские "Динамо" и ЦСКА набрали по 22 очка и делят первые два места в турнирной таблице.
В воскресенье, 18 октября, команды сыграют между собой в рамках 11-го тура чемпионата России. Матч пройдет на "ВТБ Арене" и начнется в 16:15 по московскому времени.