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Экс-нападающий ЦСКА Эджуке может вернуться в Россию

Бывший вингер московского ЦСКА Чидера Эджуке может вновь оказаться в чемпионате России.
Фото: ПФК ЦСКА
Бывший игрок московского ЦСКА Чидера Эджуке может вернуться в Россию. Как сообщает издание Vamos Mi Sevilla, контракт вингера с "Севильей", истекающий будущим летом, не будет продлен. По иинформации источника, в испанском клубе попробуют продать нигерийца в зимнее трансферное окно, чтобы избежать его бесплатного ухода.

Отмеается, что интерес к 28-летнему Эджуке проявляют клубы из Бельгии и России. Также возможет вариант с продолжением карьеры в Саудовской Аравии.

Эджуке играл за ЦСКА с 2020 по 2022 год. После отъезда из России он защищал цвета немецкой "Герты" и бельгийского "Антверпена". К "Севилье" нападающий присоединился летом 2024 года в качестве свободного агента.

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