Бывший игрок московского ЦСКА Чидера Эджуке может вернуться в Россию. Как сообщает издание Vamos Mi Sevilla, контракт вингера с "Севильей", истекающий будущим летом, не будет продлен. По иинформации источника, в испанском клубе попробуют продать нигерийца в зимнее трансферное окно, чтобы избежать его бесплатного ухода.
Отмеается, что интерес к 28-летнему Эджуке проявляют клубы из Бельгии и России. Также возможет вариант с продолжением карьеры в Саудовской Аравии.
Эджуке играл за ЦСКА с 2020 по 2022 год. После отъезда из России он защищал цвета немецкой "Герты" и бельгийского "Антверпена". К "Севилье" нападающий присоединился летом 2024 года в качестве свободного агента.
Экс-нападающий ЦСКА Эджуке может вернуться в Россию
Бывший вингер московского ЦСКА Чидера Эджуке может вновь оказаться в чемпионате России.
Фото: ПФК ЦСКА