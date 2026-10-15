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Игрок "Зенита" извинился перед болельщиками "Динамо" Мх: на всякий случай

Полузащитник "Зенита" Амир Мусаев извинился перед болельщиками махачкалинского "Динамо" после матча Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
- У вас дагестанские корни. Приятно было здесь забить?

- Очень приятно, хотя болельщики "Динамо", наверное, не были этому рады. На всякий случай, прошу у них прощения (улыбается).

Но я игрок "Зенита", поэтому всех наших болельщиков — с победой! - сказал Мусаев.

Матч 4-го тура Пути РПЛ Кубка России между "Зенитом" и махачкалинским "Динамо" в группе C состоялся вчера, 14 октября, в Каспийске. Игра прошла на "Анжи-Арене" и завершилась со счетом 2:1 в пользу петербургской команды.

18-летний полузащитник Амир Мусаев вышел на замену и на 65-й минуте забил победный для сине-бело-голубы мяч. Для воспитанника академии "Зенита" этот гол стал дебютным в официальных матчах за главную команду. Отец Мусаева является уроженцем Дагестана.

Источник: "Матч ТВ"

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