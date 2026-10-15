Вратарь "Акрона" Тереховский: Соболев никогда не станет Дзюбой. Не понимаю, зачем их вообще сравнивают

Голкипер "Акрона" Игнат Тереховский поделился мнением о форвардах Александре Соболеве и Артеме Дзюбе.

Фото: ФК "Зенит"

"Соболев никогда не достигнет уровня Дзюбы? Мне кажется, нет. Соболев никогда не станет Дзюбой. У Артема прайм был после 29 лет. Никогда не поверю, что у Соболева будет прайм после 30 лет.