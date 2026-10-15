Вратарь "Акрона" Тереховский: Соболев никогда не станет Дзюбой. Не понимаю, зачем их вообще сравнивают

"Соболев никогда не достигнет уровня Дзюбы? Мне кажется, нет. Соболев никогда не станет Дзюбой. У Артема прайм был после 29 лет. Никогда не поверю, что у Соболева будет прайм после 30 лет.
Соболев переоценен как нападающий? Ну нет, это хороший нападающий, клепает сейчас голы за «Зенит». Но Артем вне конкуренции, он такой один. Не понимаю, зачем их вообще сравнивают", - сказал Тереховский.
Александр Соболев присоединился к "Зениту" летом 2024 года, перейдя из московского "Спартака". На счету 29-летнего центрального нападающего 31 гол и 9 результативных передач в 82 матчах за петербургскую команду во всех турнирах.
В этом сезоне Соболев забил 11 мячей и отдал 3 ассиста в 13 играх. На сегодняшний день форвард делит первое место в бомбардирской гонке РПЛ со своим партнером по атаке сине-бело-голубых вингером Максимом Глушенковым.
Источник: "РБ Спорт"