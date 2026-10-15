Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
После четырёх матчей "Оренбург" набрал семь очков и сравнялся со "Спартаком", которому ещё предстоит встреча с "Родиной". Казанцы остались с четырьмя баллами и опустились на третью строчку группы A.
Кубок России
Путь РПЛ. Группа А. 4 тур
Голы: Бабаев, 90+2 - Назаренко, 8, Голыбин, 10, Хотулев, 70, Касаджиков, 77
"Рубин": Нигматуллин, Арройо, Урозов, Вуячич, Тесленко (Кузнецов, 46), Рожков (Самошников, 70), Безруков (Сальседо, 46), Сааведра, Иву (Бабаев, 46), Грипши, Сиве (Моторин, 75).
"Оренбург": Дёгтев, Ведерников, Хотулёв, Назаренко, Рыбчинский (Пуэбла, 57), Лукашов (Паласиос, 87), Голыбин (Сивис, 72), Касимов, Касаджиков, Куль (Болотов, 46), Пыхчеев (Гузина, 72)
Предупреждения: Голыбин, 41, Назаренко, 60, Рожков, 62, Касаджиков, 63, 80, Сиве, 67
Удаления: Касаджиков, 80
"Оренбург" в гостях разгромил "Рубин"
"Оренбург" добился крупной победы над "Рубином" в четвёртом туре группового этапа Кубка России.
Фото: ФК "Оренбург"