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КДК РФС объявил решения по четырём удалениям в 10-м туре РПЛ

КДК РФС вынес решения по удалениям в матчах 10-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
Илья Самошников из "Рубина" и защитник "Динамо" Антонио Рубенс получили дисквалификации на две встречи, однако в обоих случаях один матч наказания назначен условно.

Футболисты были удалены в игре "Рубин" - "Динамо", которая завершилась победой москвичей со счётом 1:0. Самошников получил красную карточку за наступ на лежавшего Давида Рикардо, Рубенс - за грубый фол против Руслана Безрукова. Испытательный срок для обоих действует до завершения сезона.

По одному матчу пропустят Александр Максименко и Витор Тормена. КДК не стал увеличивать наказание вратарю "Спартака", удалённому в игре с "Крыльями Советов", и защитнику "Краснодара", получившему красную карточку в матче с "Зенитом".

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