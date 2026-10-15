Корнаухов оценил игру ЦСКА после паузы на матчи сборных

- На мой взгляд, после паузы на матчи сборных у "армейцев" ничего не изменилось. Я видел, в каком режиме и как команда занималась. Конечно же, на команду стало приятно смотреть: красивые комбинации, хорошие голы, уверенные победы с хорошим счётом.
Это всё прекрасно, но сейчас предстоит следующий шаг - матчи с "Динамо" и "Спартаком", - цитирует эксперта "Советский спорт".
После международной паузы ЦСКА провёл два матча и оба выиграл всухую. В РПЛ армейцы победили "Родину" 3:0, а затем разгромили "Ростов" в Кубке России - 4:0.