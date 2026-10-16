"Почему бы и нет?" Мостовой допустил победу Месси в голосовании за "Золотой мяч"

Александр Мостовой считает, что Лионель Месси по-прежнему может претендовать на "Золотой мяч".

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"Золотой мяч" вручить Месси? Почему бы и нет? Да, - сказал Мостовой на ютуб-канале "Кто здесь Царь?".

Экс-игрок национальной сборной отметил, что при определении обладателя награды в первую очередь нужно учитывать личный вклад футболиста.- Считаю, что любая награда, которая должна быть индивидуальной, на первом месте критерий - индивидуальная заслуга.Месси восемь раз выигрывал "Золотой мяч". Церемония вручения награды состоится 26 октября в Лондоне.