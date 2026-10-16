Как пишет телеграм-канал "Будни Гладиатора", стороны уже обсуждают параметры будущего соглашения. В московском клубе положительно оценивают вклад полузащитника и рассчитывают продолжить сотрудничество с ним.
В нынешнем сезоне 32-летний хавбек провёл 13 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.
"Спартак" принял решение по Зобнину - источник
"Спартак" намерен сохранить Романа Зобнина в составе команды и ведёт переговоры о новом контракте с капитаном.
Фото: ФК "Спартак"