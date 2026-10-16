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"Спартак" принял решение по Зобнину - источник

"Спартак" намерен сохранить Романа Зобнина в составе команды и ведёт переговоры о новом контракте с капитаном.
Фото: ФК "Спартак"
Как пишет телеграм-канал "Будни Гладиатора", стороны уже обсуждают параметры будущего соглашения. В московском клубе положительно оценивают вклад полузащитника и рассчитывают продолжить сотрудничество с ним.

В нынешнем сезоне 32-летний хавбек провёл 13 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

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