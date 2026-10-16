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"Спартаку" нужен вратарь". Гришин сравнил Максименко и Помазуна

Александр Гришин считает, что "Спартаку" стоит усилить вратарскую позицию, если клуб действительно рассчитывает бороться за чемпионство.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению Гришина, красно-белым нужен голкипер, который способен регулярно выручать команду в сложных эпизодах.

- Хороший вратарь должен выручать, а мы видим, что Максименко и в сборной не очень хорошо сыграл, потом с "Крыльями" красная карточка на его совести. И то, что сотворил Помазун…

Думаю, "Спартаку" нужен вратарь, если они хотят бороться за первое место и завоевать его. Нужен вратарь уровня Игоря Акинфеева, когда он был в топовой форме, - сказал Гришин в эфире "Матч ТВ".

"Спартак" победил "Родину" со счётом 4:2 и набрал десять очков. Красно-белые занимают первое место в группе A, а 28 октября дома сыграют с "Рубином".

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