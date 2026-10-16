"Спартаку" нужен вратарь". Гришин сравнил Максименко и Помазуна

Фото: ФК "Спартак"

Думаю, " Спартаку " нужен вратарь, если они хотят бороться за первое место и завоевать его. Нужен вратарь уровня Игоря Акинфеева, когда он был в топовой форме, - сказал Гришин в эфире "Матч ТВ".

По мнению Гришина, красно-белым нужен голкипер, который способен регулярно выручать команду в сложных эпизодах.- Хороший вратарь должен выручать, а мы видим, что Максименко и в сборной не очень хорошо сыграл, потом с "Крыльями" красная карточка на его совести. И то, что сотворил Помазун…"Спартак" победил "Родину" со счётом 4:2 и набрал десять очков. Красно-белые занимают первое место в группе A, а 28 октября дома сыграют с "Рубином".