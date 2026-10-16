Литвинов рассказал, что матч с "Родиной" дался ему тяжело

Руслан Литвинов признался, что после травмы пока не вернулся к оптимальным кондициям.

Фото: ФК "Спартак"

- Тяжеловато пока, всё равно тонуса не хватало. Играли на искусственном поле, это сразу нагрузка дополнительная на колени. Учитывая, что травма была как раз там, было тяжеловато. Но нужно двигаться от игре к игре и набирать форму.