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Литвинов рассказал, что матч с "Родиной" дался ему тяжело

Руслан Литвинов признался, что после травмы пока не вернулся к оптимальным кондициям.
Фото: ФК "Спартак"
Полузащитник "Спартака" провёл весь матч Кубка России с "Родиной", но отметил, что недостаток игрового тонуса всё ещё ощущается.

- Тяжеловато пока, всё равно тонуса не хватало. Играли на искусственном поле, это сразу нагрузка дополнительная на колени. Учитывая, что травма была как раз там, было тяжеловато. Но нужно двигаться от игре к игре и набирать форму.

Рад, что победили. Понятное дело, что допустили ошибки, которые привели к голу, много подходов дали сопернику. Но молодцы, что отыгрались. Во втором тайме вышли спокойно, потому что понимали, что в любом случае, если мы реализуем свои моменты, то точно победим, - сказал Литвинов в эфире "Матч ТВ".

"Спартак" победил "Родину" со счётом 4:2 и набрал 10 очков. Красно-белые лидируют в группе A, следующий кубковый матч команда проведёт 28 октября дома против "Рубина".

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