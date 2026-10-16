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Карседо рассказал о разговоре с игроками "Спартака" в перерыве

Хуан Карлос Карседо признал, что "Спартак" не смог выполнить первоначальный план на матч с "Родиной".
Фото: ФК "Спартак"
Красно-белые рассчитывали сразу забрать инициативу, однако после первого тайма уступали со счётом 1:2.

- К каждой игре относимся серьезно, сегодня провели пять изменений по сравнению с предыдущей игрой. Хотели получить преимущество в начале, к сожалению, не получилось.

Потом внесли корректировки и хорошо, что смогли добиться победы. Мы поговорили с ребятами, сказал, что мы показали хороший футбол в первом тайме. К сожалению, пропустили достаточно просто. Говорили в перерыве, что нам нужно добавлять, чтобы одержать победу, - приводит слова тренера "Матч ТВ".

После победы 4:2 "Спартак" набрал 10 очков и сохранил первое место в группе. "Родина" с тремя баллами остаётся четвёртой.

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