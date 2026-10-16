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Рикардо рассказал о переговорах перед трансфером в "Динамо"

Дэвид Рикардо рассказал, что перед переходом в московское "Динамо" им интересовались ЦСКА и "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"
Однако бразильский защитник к тому моменту уже договорился с бело-голубыми и не захотел менять принятое решение.

- Да, были предложения от ЦСКА и "Зенита" - у меня спрашивали, насколько мне это было бы интересно.

Но я к этому моменту уже договорился с "Динамо" и не стал даже рассматривать предложения от других клубов. Я - человек слова: если с кем-то договорился, то не могу подставить этих людей, - приводит слова Рикардо "РБ Спорт".

Рикардо перешёл в "Динамо" из "Ботафого" в январе 2026 года за шесть млн евро. В нынешнем сезоне РПЛ он провёл все 10 матчей без замен, а его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2030 года.

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