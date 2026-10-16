Однако бразильский защитник к тому моменту уже договорился с бело-голубыми и не захотел менять принятое решение.
Но я к этому моменту уже договорился с "Динамо" и не стал даже рассматривать предложения от других клубов. Я - человек слова: если с кем-то договорился, то не могу подставить этих людей, - приводит слова Рикардо "РБ Спорт".
Рикардо перешёл в "Динамо" из "Ботафого" в январе 2026 года за шесть млн евро. В нынешнем сезоне РПЛ он провёл все 10 матчей без замен, а его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2030 года.
Рикардо рассказал о переговорах перед трансфером в "Динамо"
Дэвид Рикардо рассказал, что перед переходом в московское "Динамо" им интересовались ЦСКА и "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"