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"Это квалифицированный тренер". Василенко - о назначении Ребко наставником "Факела"

Российский тренер Олег Василенко дал комментарий по поводу назначения Алексея Ребко исполняющим обязанности наставника "Факела".
Фото: ФК "Факел"
"Хотелось бы поддержать Ребко. Только перед отъездом человек узнал, что будет руководить командой, но выиграл матч.
Это квалифицированный тренер.
У меня остались позитивные впечатления от команды и её победы", - сказал Василенко" Чемпионату".

13 октября "Факел" одержал победу над "Краснодаром" в матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:0.

В минувшее воскресенье, 11 октября, "Факел" объявил о решении расстаться по обоюдному согласию с главным тренером Олегом Василенко, который работал в клубе с октября 2025 года. Исполняющим обязанности наставника воронежцев был назначен Алексей Ребко, возглавлявший молодежную команду "Факела".

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