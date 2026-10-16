"Это квалифицированный тренер". Василенко - о назначении Ребко наставником "Факела"

Это квалифицированный тренер.У меня остались позитивные впечатления от команды и её победы", - сказал Василенко" Чемпионату".
13 октября "Факел" одержал победу над "Краснодаром" в матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:0.
В минувшее воскресенье, 11 октября, "Факел" объявил о решении расстаться по обоюдному согласию с главным тренером Олегом Василенко, который работал в клубе с октября 2025 года. Исполняющим обязанности наставника воронежцев был назначен Алексей Ребко, возглавлявший молодежную команду "Факела".