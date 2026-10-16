Генич: результаты "Краснодара" в последних матчах - временные проблемы

"Результаты "Краснодара" в последних матчах - это временные проблемы.Каких-то глобальных и серьезных трещин внутри клуба я не вижу. В команде сейчас продолжается поиск оптимальной альтернативы на позицию "десятки", - сказал Генич "Матч ТВ".
Напомним, в последнем матче чемпионата России "Краснодар" уступил на своем поле "Зениту" со счетом 2:3. По ходу встречи команда Мусаева проигрывала 0:3, однако сумела сократить отставание до минимума. На 80-й минуте защитник хозяев Витор Тормена получил красную карточку.
Также "Краснодар" уступил "Факелу" со счётом 0:2 в матче Пути РПЛ Кубка России.