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Генич: результаты "Краснодара" в последних матчах - временные проблемы

Российский комментатор Константин Генич высказался о последних матчах "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
"Результаты "Краснодара" в последних матчах - это временные проблемы.
Каких-то глобальных и серьезных трещин внутри клуба я не вижу. В команде сейчас продолжается поиск оптимальной альтернативы на позицию "десятки", - сказал Генич "Матч ТВ".

Напомним, в последнем матче чемпионата России "Краснодар" уступил на своем поле "Зениту" со счетом 2:3. По ходу встречи команда Мусаева проигрывала 0:3, однако сумела сократить отставание до минимума. На 80-й минуте защитник хозяев Витор Тормена получил красную карточку.

Также "Краснодар" уступил "Факелу" со счётом 0:2 в матче Пути РПЛ Кубка России.

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