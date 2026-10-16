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Артига извинился перед болельщиками за поражение от "Оренбурга"

Главный тренер "Рубина" Франк Артига принес извинения после поражения в матче Пути РПЛ Кубка России с "Оренбургом".
Фото: ФК "Рубин"
"Единственное, что могу сказать – это извиниться перед болельщиками.
Будем принимать меры прямо сегодня, чтобы команда показала реакцию против "Спартака", - приводит слова Артиги официальный сайт клуба.

"Оренбург" добился крупной победы над "Рубином" в четвёртом туре группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

После четырёх матчей "Оренбург" набрал семь очков и сравнялся со "Спартаком", которому ещё предстоит встреча с "Родиной". Казанцы остались с четырьмя баллами и опустились на третью строчку группы A.

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