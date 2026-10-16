Бубнов назвал причины спада "Краснодара"

"По составу Мусаев ошибается.По стартовому составу. Более того, он и по заменам ошибается, не всегда точен. Но там, судя по всему, какое-то недовольство внутри команды. Скрытое", - сказал Бубнов в выпуске "Коммент.Шоу".
Напомним, в последнем матче чемпионата России "Краснодар" уступил на своем поле "Зениту" со счетом 2:3. По ходу встречи команда Мусаева проигрывала 0:3, однако сумела сократить отставание до минимума. На 80-й минуте защитник хозяев Витор Тормена получил красную карточку.
Также "Краснодар" уступил "Факелу" со счётом 0:2 в матче Пути РПЛ Кубка России.