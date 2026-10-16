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Бубнов назвал причины спада "Краснодара"

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов рассказал, с чем связаны последние проблемы "Краснодара" в последних матчах.
Фото: ФК "Краснодар"
"По составу Мусаев ошибается.
По стартовому составу. Более того, он и по заменам ошибается, не всегда точен. Но там, судя по всему, какое-то недовольство внутри команды. Скрытое", - сказал Бубнов в выпуске "Коммент.Шоу".

Напомним, в последнем матче чемпионата России "Краснодар" уступил на своем поле "Зениту" со счетом 2:3. По ходу встречи команда Мусаева проигрывала 0:3, однако сумела сократить отставание до минимума. На 80-й минуте защитник хозяев Витор Тормена получил красную карточку.

Также "Краснодар" уступил "Факелу" со счётом 0:2 в матче Пути РПЛ Кубка России.

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