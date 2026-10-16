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Андраде — о предстоящей игре с "Ахматом": надеемся продолжить победный путь

Защитник "Зенита" Кевин Андраде поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ с "Ахматом".
Фото: ФК "Зенит"
"Любая победа придает уверенности в себе и приятные ощущение.
На матч с "Зенитом" все настраиваются по?особенному. Надеемся продолжить этот победный путь", - приводит слова Андраде "Матч ТВ".

"Зенит" примет на своем поле "Ахмат" в воскресенье, 18 октября.

Напомним, после десяти туров "Зенит" занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 21 очко. Лидирует московское "Динамо" с 22 баллами, столько же у ЦСКА. "Краснодар" также имеет 21 очко, а "Спартак" располагается следом с 20 баллами.

В 10-м туре петербуржцы одержали важную выездную победу над "Краснодаром" со счетом 3:2.

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