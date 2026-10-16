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Семак высказался о полузащитнике команды Мусаеве

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о молодом полузащитнике команды Амире Мусаеве.
Фото: ФК "Зенит"
"Сегодня для Амира есть место, он вместе с нами. Если он выиграет конкуренцию, будет играть. Здесь играют футболисты, а не фамилии.
Мы только рады, если наши воспитанники будут составлять обойму", - приводит слова Семака "Чемпионат".


Матч 4-го тура Пути РПЛ Кубка России между "Зенитом" и махачкалинским "Динамо" в группе C состоялся вчера, 14 октября, в Каспийске. Игра прошла на "Анжи-Арене" и завершилась со счетом 2:1 в пользу петербургской команды.

18-летний полузащитник Амир Мусаев вышел на замену и на 65-й минуте забил победный для сине-бело-голубы мяч. Для воспитанника академии "Зенита" этот гол стал дебютным в официальных матчах за главную команду.

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