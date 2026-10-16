Семак высказался о полузащитнике команды Мусаеве

Мы только рады, если наши воспитанники будут составлять обойму", - приводит слова Семака "Чемпионат".
Матч 4-го тура Пути РПЛ Кубка России между "Зенитом" и махачкалинским "Динамо" в группе C состоялся вчера, 14 октября, в Каспийске. Игра прошла на "Анжи-Арене" и завершилась со счетом 2:1 в пользу петербургской команды.
18-летний полузащитник Амир Мусаев вышел на замену и на 65-й минуте забил победный для сине-бело-голубы мяч. Для воспитанника академии "Зенита" этот гол стал дебютным в официальных матчах за главную команду.