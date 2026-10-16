Булыкин: если "Динамо" обыграет ЦСКА, то они будут в гонке за чемпионство

"Игра "Динамо" сейчас очень хорошая, работа Шварца впечатляет.То, что команда выиграла 8 матчей подряд, говорит о многом. Игроки приняли идеи тренера – они поверили в то, что могут добиться большего. "Динамо" точно будет в числе претендентов на золото, но еще ничего не сделано. Если они обыграют ЦСКА, то точно будут в гонке", - сказал Булыкин.
По итогам 10 стартовых туров Российской Премьер-Лиги московские "Динамо" и ЦСКА набрали по 22 очка и делят первые два места в турнирной таблице.
В воскресенье, 18 октября, команды сыграют между собой в рамках 11-го тура чемпионата России. Матч пройдет на "ВТБ Арене" и начнется в 16:15 по московскому времени.