Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ротор
19:00
СочиНе начат

Булыкин: если "Динамо" обыграет ЦСКА, то они будут в гонке за чемпионство

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Rusfootball.info высказался о результатах московского "Динамо" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Игра "Динамо" сейчас очень хорошая, работа Шварца впечатляет.
То, что команда выиграла 8 матчей подряд, говорит о многом. Игроки приняли идеи тренера – они поверили в то, что могут добиться большего. "Динамо" точно будет в числе претендентов на золото, но еще ничего не сделано. Если они обыграют ЦСКА, то точно будут в гонке", - сказал Булыкин.

По итогам 10 стартовых туров Российской Премьер-Лиги московские "Динамо" и ЦСКА набрали по 22 очка и делят первые два места в турнирной таблице.

В воскресенье, 18 октября, команды сыграют между собой в рамках 11-го тура чемпионата России. Матч пройдет на "ВТБ Арене" и начнется в 16:15 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится