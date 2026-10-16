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"Еще бы в деревне сыграл — императором назвали бы!" Пономарев - о Мостовом

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев вновь раскритиковал Александра Мостового, заявив, что экс-полузащитник сборной России незаслуженно носит прозвище "Царь".
Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"
Пономарев продолжил заочную перепалку с Мостовым, которая началась после его высказываний о футбольной карьере бывшего игрока "Спартака" и испанской "Сельты". Ранее ветеран ЦСКА заявил, что не считает Мостового легендой, и поставил Артема Дзюбу выше него в истории российского футбола.

В ответ Мостовой признался, что не знает Пономарева, и предложил обратиться к таким звездам мирового футбола, как Франческо Тотти, Паоло Мальдини, Зинедин Зидан, Луиш Фигу и Рауль, которые, по его мнению, могут оценить его уровень.

Пономарев не оставил эти слова без внимания.

"Он сказал, что не знает, кто я такой? Я тоже не помню, как он играл. Но после того, как он закончил играть в футбол, он все время суетится и говорит, что он царь. Даже на телевидении постоянно: "Царь, царь!". Мостовой же больше играл за рубежом, поэтому его не все помнят и знают. Спроси про Стрельцова — это действительно царь. Никита Павлович Симонян тот же. Да много таких футболистов, которые играли в России и которых здесь помнят", — отметил ветеран.

В завершение Пономарев еще раз усомнился в статусе Мостового как одного из величайших российских игроков.

"Он, получается, считает себя великим футболистом. Ну давай бы еще где-нибудь в деревне сыграл — может, императором тебя назвали бы! Глупость какая-то. В общем, он сам себя рекламирует, будто он такой великий футболист. Я с этим не согласен", — подытожил Пономарев.

Напомним, Мостовой провел значительную часть карьеры в Европе, выступая за португальскую "Бенфику", французские "Кан" и "Страсбур", а также испанскую "Сельту". Именно в клубе из Виго россиянин получил прозвище "Царь" и стал одним из самых узнаваемых футболистов команды.

Источник: "Совспорт"

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