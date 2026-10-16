"Еще бы в деревне сыграл — императором назвали бы!" Пономарев - о Мостовом

Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

"Он сказал, что не знает, кто я такой? Я тоже не помню, как он играл. Но после того, как он закончил играть в футбол, он все время суетится и говорит, что он царь. Даже на телевидении постоянно: "Царь, царь!". Мостовой же больше играл за рубежом, поэтому его не все помнят и знают. Спроси про Стрельцова — это действительно царь. Никита Павлович Симонян тот же. Да много таких футболистов, которые играли в России и которых здесь помнят", — отметил ветеран.