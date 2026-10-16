"Еще бы в деревне сыграл — императором назвали бы!" Пономарев - о Мостовом

В ответ Мостовой признался, что не знает Пономарева, и предложил обратиться к таким звездам мирового футбола, как Франческо Тотти, Паоло Мальдини, Зинедин Зидан, Луиш Фигу и Рауль, которые, по его мнению, могут оценить его уровень.
Пономарев не оставил эти слова без внимания.
"Он сказал, что не знает, кто я такой? Я тоже не помню, как он играл. Но после того, как он закончил играть в футбол, он все время суетится и говорит, что он царь. Даже на телевидении постоянно: "Царь, царь!". Мостовой же больше играл за рубежом, поэтому его не все помнят и знают. Спроси про Стрельцова — это действительно царь. Никита Павлович Симонян тот же. Да много таких футболистов, которые играли в России и которых здесь помнят", — отметил ветеран.
В завершение Пономарев еще раз усомнился в статусе Мостового как одного из величайших российских игроков.
"Он, получается, считает себя великим футболистом. Ну давай бы еще где-нибудь в деревне сыграл — может, императором тебя назвали бы! Глупость какая-то. В общем, он сам себя рекламирует, будто он такой великий футболист. Я с этим не согласен", — подытожил Пономарев.
Напомним, Мостовой провел значительную часть карьеры в Европе, выступая за португальскую "Бенфику", французские "Кан" и "Страсбур", а также испанскую "Сельту". Именно в клубе из Виго россиянин получил прозвище "Царь" и стал одним из самых узнаваемых футболистов команды.
Источник: "Совспорт"