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"Футбольный анекдот". Василенко раскритиковал руководство "Факела" после отставки

Бывший главный тренер "Факела" Олег Василенко заявил об отсутствии системного подхода в воронежском клубе и объяснил, почему постоянные тренерские перестановки мешают команде добиваться результатов.
Фото: ФК "Факел"
Василенко прокомментировал свое увольнение из "Факела", предположив, что причиной стало разгромное поражение от "Локомотива" со счетом 0:5. Специалист отметил, что руководство ранее выступало против частой смены тренеров, однако в итоге вновь прибегло к этому решению.

"Думаю, смена тренера после "Локомотива" случилась из-за разгромного поражения. Кто-то из вышестоящего руководства посчитал, что так будет правильно. Может, кто-то не верил в меня, может, кто-то просто привык жить в постоянной смене тренеров", — заявил Василенко.

Также тренер обратил внимание на проблемы с усилением состава, подчеркнув, что клуб осознает необходимость трансферов, но не всегда может их осуществить.

"В "Факеле" пока что, к сожалению, получается футбольный анекдот. "Понимаете, что нам нужно усиление? – Да, мы все понимаем. – Можем ли мы усилиться? – Нет"", — рассказал специалист.

По мнению Василенко, воронежцам необходимо придерживаться единой игровой философии, подбирать под нее футболистов и отказаться от постоянной смены наставников. При нынешнем подходе он не считает "Факел" системным клубом.

Напомним, после десяти туров РПЛ воронежская команда занимает последнее место в таблице, набрав три очка.

Источник: Sports.ru

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