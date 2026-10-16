"Футбольный анекдот". Василенко раскритиковал руководство "Факела" после отставки

"Думаю, смена тренера после "Локомотива" случилась из-за разгромного поражения. Кто-то из вышестоящего руководства посчитал, что так будет правильно. Может, кто-то не верил в меня, может, кто-то просто привык жить в постоянной смене тренеров", — заявил Василенко.
Также тренер обратил внимание на проблемы с усилением состава, подчеркнув, что клуб осознает необходимость трансферов, но не всегда может их осуществить.
"В "Факеле" пока что, к сожалению, получается футбольный анекдот. "Понимаете, что нам нужно усиление? – Да, мы все понимаем. – Можем ли мы усилиться? – Нет"", — рассказал специалист.
По мнению Василенко, воронежцам необходимо придерживаться единой игровой философии, подбирать под нее футболистов и отказаться от постоянной смены наставников. При нынешнем подходе он не считает "Факел" системным клубом.
Напомним, после десяти туров РПЛ воронежская команда занимает последнее место в таблице, набрав три очка.
Источник: Sports.ru