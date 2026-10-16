"Футбольный анекдот". Василенко раскритиковал руководство "Факела" после отставки

Бывший главный тренер "Факела" Олег Василенко заявил об отсутствии системного подхода в воронежском клубе и объяснил, почему постоянные тренерские перестановки мешают команде добиваться результатов.

Фото: ФК "Факел"

"В "Факеле" пока что, к сожалению, получается футбольный анекдот. "Понимаете, что нам нужно усиление? – Да, мы все понимаем. – Можем ли мы усилиться? – Нет"", — рассказал специалист.