РФС назначил судей на 11-й тур РПЛ: кто обслужит дерби "Динамо" – ЦСКА и матч "Локомотив" – "Краснодар"

Матчи 11-го тура чемпионата России пройдут с 17 по 19 октября. Центральную встречу между московскими "Динамо" и ЦСКА обслужит Андрей Прокопов, а главным арбитром противостояния "Локомотива" и "Краснодара" назначен Никита Новиков.
Полный список судейских назначений на 11-й тур РПЛ:
17 октября, суббота
"Крылья Советов" – "Факел"
Главный судья — Игорь Капленков. Помощники — Руслан Шекемов и Михаил Иванов. Резервный судья — Сергей Чебан. VAR — Кирилл Левников, AVAR — Вера Опейкина. Инспектор — Николай Иванов.
"Динамо" Махачкала – "Акрон"
Главный судья — Сергей Карасев. Помощники — Максим Белокур и Никита Матиеску. Резервный судья — Данил Каширин. VAR — Василий Казарцев, AVAR — Алексей Сухой. Инспектор — Сергей Лапочкин.
"Локомотив" – "Краснодар"
Главный судья — Никита Новиков. Помощники — Рустам Мухтаров и Дмитрий Семенов. Резервный судья — Матвей Заика. VAR — Иван Абросимов, AVAR — Владимир Москалев. Инспектор — Александр Гончар.
18 октября, воскресенье
"Зенит" – "Ахмат"
Главный судья — Рафаэль Шафеев. Помощники — Максим Гаврилин и Андрей Образко. Резервный судья — Михаил Плиско. VAR — Сергей Цыганок, AVAR — Евгений Кукуляк. Инспектор — Сергей Мацюра.
"Динамо" Москва – ЦСКА
Главный судья — Андрей Прокопов. Помощники — Дмитрий Сафьян и Алексей Ермилов. Резервный судья — Станислав Матвеев. VAR — Артур Федоров, AVAR — Павел Шадыханов. Инспектор — Александр Колобаев.
"Спартак" – "Рубин"
Главный судья — Антон Фролов. Помощники — Алексей Лунев и Денис Березнов. Резервный судья — Ранэль Зияков. VAR — Артем Чистяков, AVAR — Алексей Сухой. Инспектор — Сергей Зуев.
"Балтика" – "Ростов"
Главный судья — Евгений Буланов. Помощники — Александр Богданов и Альмир Хатмуллин. Резервный судья — Михаил Черемных. VAR — Роман Сафьян, AVAR — Владимир Москалев. Инспектор — Алексей Резников.
19 октября, понедельник
"Родина" – "Оренбург"
Главный судья — Инал Танашев. Помощники — Варанцо Петросян и Адлан Хатуев. Резервный судья — Александр Машлякевич. VAR — Павел Шадыханов, AVAR — Ян Бобровский. Инспектор — Владимир Казьменко.
Напомним, после десяти туров лидируют московские "Динамо" и ЦСКА, набравшие по 22 очка. Следом располагаются "Зенит" и "Краснодар", у которых по 21 баллу. Таким образом, результаты предстоящего тура могут существенно повлиять на расстановку сил в верхней части таблицы.
Источник: РФС
РФС назначил судей на 11-й тур РПЛ: кто обслужит дерби "Динамо" – ЦСКА и матч "Локомотив" – "Краснодар"
Российский футбольный союз объявил судейские бригады на все восемь матчей 11-го тура РПЛ сезона-2026/2027, включая московское дерби и встречу "Локомотива" с "Краснодаром".
Фото: Федор Успенский, "СЭ"