Геркус допустил, что "Локомотив" до конца сезона будет бороться за выживание в РПЛ

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"За сохранение прописки в РПЛ, чтобы не уйти в стыки. Чтобы не совсем печально выступить. А так — место в пятерке или в восьмёрке — такого нет в них", — заявил Геркус, отвечая на вопрос о задачах " Локомотива " в нынешнем сезоне.

Геркус оценил турнирное положение железнодорожников, которые после десяти туров занимают 13-е место в РПЛ. По мнению функционера, нынешняя ситуация может обернуться для команды затяжным кризисом.Бывший руководитель клуба подчеркнул, что команда рискует оказаться в психологической яме, из которой будет непросто выбраться."Локомотив" находится на грани, чтобы туда попасть — в эту психологическую яму. Поэтому я не исключаю, что до конца они будут бороться за сохранение прописки в РПЛ. Но при этом при всем по именам, по опыту они не должны в конце таблицы находиться, тем не менее находятся", — отметил Геркус.Напомним, после десяти туров "Локомотив" набрал десять очков. В последнем матче чемпионата команда Михаила Галактионова разгромила "Факел" со счетом 5:0.