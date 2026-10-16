Бубнов поставил крест на перспективах "Локомотива" в Кубке России и РПЛ

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"Как я сказал, Кубок они не выиграют. И у них будет больше сил к играм чемпионата, больше возможности подготовиться. В чемпионате у них тоже никаких практически целей нет, потому что они не вылетят", — заявил Бубнов в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу".