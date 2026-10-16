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Бубнов поставил крест на перспективах "Локомотива" в Кубке России и РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что московский "Локомотив" не сможет выиграть Кубок России, а в чемпионате страны у команды практически не осталось турнирных задач.
Фото: "Коммент.Шоу"
Бубнов оценил положение железнодорожников, которые занимают последнее место в группе D Кубка России и рискуют завершить выступление в турнире уже после группового этапа.

"Как я сказал, Кубок они не выиграют. И у них будет больше сил к играм чемпионата, больше возможности подготовиться. В чемпионате у них тоже никаких практически целей нет, потому что они не вылетят", — заявил Бубнов в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу".

Также специалист прокомментировал поражение "Краснодара" от "Факела" со счетом 0:2 в Кубке России. Бубнов считает, что неудача южан связана с изменениями в составе.

"Это — лишний раз показатель того, что у Мусаева… Когда идёт серьёзная корректировка и рокировка состава, это может сказаться на результате", — отметил эксперт.

Напомним, после десяти туров РПЛ "Локомотив" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав десять очков. При этом в последнем матче чемпионата железнодорожники разгромили "Факел" со счетом 5:0.

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