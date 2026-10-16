Бубнов поставил крест на перспективах "Локомотива" в Кубке России и РПЛ

"Как я сказал, Кубок они не выиграют. И у них будет больше сил к играм чемпионата, больше возможности подготовиться. В чемпионате у них тоже никаких практически целей нет, потому что они не вылетят", — заявил Бубнов в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу".
Также специалист прокомментировал поражение "Краснодара" от "Факела" со счетом 0:2 в Кубке России. Бубнов считает, что неудача южан связана с изменениями в составе.
"Это — лишний раз показатель того, что у Мусаева… Когда идёт серьёзная корректировка и рокировка состава, это может сказаться на результате", — отметил эксперт.
Напомним, после десяти туров РПЛ "Локомотив" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав десять очков. При этом в последнем матче чемпионата железнодорожники разгромили "Факел" со счетом 5:0.